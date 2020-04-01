Фолиньо — о карантине: постепенно начинаешь осознавать, что здесь что-то не так

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о карантине, введённом из-за коронавируса.
«В течение первой недели просто наслаждаешься тем, что находишься с родными. Обычно в это время такой возможности нет. В марте мы готовимся к плей-офф, а не отдыхаем с семьёй. Думаем больше о команде. Так что я порадовался, что могу побыть с детьми, с семьёй. Они не понимают, почему я так много времени провожу дома, но это здорово. Но постепенно наступает момент, когда начинаешь осознавать, что здесь что-то не так», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 1 апреля 2020
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