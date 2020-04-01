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Салливан: увидели Кросби в новом качестве. Он показывает пример, как поддерживать форму

Салливан: увидели Кросби в новом качестве. Он показывает пример, как поддерживать форму
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высоко оценил трудолюбие нападающего Сидни Кросби.

«Сид задаёт стандарты в команде. На него равняются в жизни и на льду. Все знают, как он относится к работе, к играм. У нас есть возможность наблюдать за ним каждый день, мы можем оценить его трудолюбие, видим, что он делает для победы команды. В нынешних обстоятельствах мы увидели Кросби в новом качестве.

Мы постоянно на связи, общаемся, стараемся помогать друг другу в нынешней ситуации. И он снова показывает пример, как нужно тренироваться, как поддерживать форму. Ничего не изменилось. Я знаю, как много Сид трудится, чтобы быть готовым к возобновлению сезона. Он регулярно общается с одноклубниками. Хочет убедиться, что команда будет готова. Так поступает настоящий лидер», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

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