Краснослободцев: было бы интересно посмотреть на Немировски в «Барысе»

Экс-нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Вадим Краснослободцев посоветовал клубу из Нур-Султана обратить внимание на кандидатуру главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски. Напомним, нынешний наставник «Барыса» находится в процессе переговоров по новому контракту с клубом.



«Мне нравится, как работает Дэвид Немировски в нижегородском „Торпедо“. Было бы интересно посмотреть его в «Барысе», — приводит слова Краснослободцева Шайба.kz.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.