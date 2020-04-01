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Краснослободцев: было бы интересно посмотреть на Немировски в «Барысе»

Краснослободцев: было бы интересно посмотреть на Немировски в «Барысе»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Вадим Краснослободцев посоветовал клубу из Нур-Султана обратить внимание на кандидатуру главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски. Напомним, нынешний наставник «Барыса» находится в процессе переговоров по новому контракту с клубом.

«Мне нравится, как работает Дэвид Немировски в нижегородском „Торпедо“. Было бы интересно посмотреть его в «Барысе», — приводит слова Краснослободцева Шайба.kz.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.

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