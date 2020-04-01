Бенгтссон: у Ткачёва — лучшее катание, которое я видел. Ещё мне нравится бросок Кучерова

Защитник петербургского СКА Лукас Бенгтссон поделился мнением об игре своего партнёра по команде Владимира Ткачёва.



«У Ткачёва, наверное, лучшее катание, которое я видел в жизни. Он мгновенно набирает скорость и потом обходит соперников, стараясь угадать их действия. С другой стороны, нужно иногда верить в свой хоккейный инстинкт.



В плане тренировок стараюсь быть похожим на Никиту Кучерова. Мне нравится его бросок. Нужно как можно больше проводить времени на льду, чтобы наработать такой бросок, в спортзале этого не сделаешь. Сила должна быть, но ключевое — хоккейные умения», — цитирует защитника Hockey Sverige.



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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