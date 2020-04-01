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Ещё четыре члена организации «Оттавы» заразились коронавирусом

Ещё четыре члена организации «Оттавы» заразились коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» объявил, что коронавирусом заразились ещё четыре члена системы клуба. Сообщается, что все заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у двух хоккеистов «Оттавы».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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