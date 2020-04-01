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Скаут НХЛ: Байфилд очень похож на Малкина. Забавно видеть такое сходство

Скаут НХЛ: Байфилд очень похож на Малкина. Забавно видеть такое сходство
Хоккей / НХЛ 0

Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги выложило отчёт, касающийся талантливого нападающего Куинтона Байфилда, сейчас выступающего за «Садбери» в Юниорской лиге Онтарио.

«Забавно, как один игрок может быть похож на другого. Когда я смотрю на Байфилда, то вижу Малкина. Я видел Малкина в том же возрасте, в котором сейчас находится Байфилд. У них похожие рост, телосложение, прекрасные руки и хоккейный интеллект. В нём есть также бойцовские качества, как у Малкина. Байфилд обладает потенциалом стать большим топ-центром команды НХЛ. Он демонстрирует лидерство и характер. Такого игрока хотела бы иметь в составе любая команда», — приводит отчёт скаута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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