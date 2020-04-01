Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой. Видео

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать вынужденный отпуск. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вместе с женой, детьми и собакой отдыхает в бассейне. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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