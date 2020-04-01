Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой. Видео

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать вынужденный отпуск. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вместе с женой, детьми и собакой отдыхает в бассейне. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 1 апреля 2020
-
23:24
-
22:59
-
22:24
-
21:49
-
21:36
-
21:28
-
20:59
-
20:39
-
20:03
-
19:39
-
19:04
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:45
-
17:34
-
16:55
-
16:10
-
15:52
-
15:43
-
15:24
-
15:05
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:06
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
12:54
-
12:31
-
12:19
-
12:10
-
11:55