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Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой. Видео

Ковальчук отдыхает в бассейне с женой, детьми и собакой. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать вынужденный отпуск. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук вместе с женой, детьми и собакой отдыхает в бассейне. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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«Это для тебя, Россия!» После легендарного гола канадцам Ковальчук не мог сдержать слёз
Илья плакал от счастья. В финале ЧМ-2008 его шайба принесла стране первое хоккейное золото за 15 лет.
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