Бекстрём: если сезон НХЛ возобновят, у «Вашингтона» есть шанс на Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ. Сезон временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Грустно, если не получится возобновить чемпионат. Посмотрим, что произойдёт. Никто этого не знает. Мне нравятся наши шансы на Кубок Стэнли в этом году. Считаю, у нас хорошая команда, мы играли достаточно неплохо, даже несмотря на некоторые сложности в последнее время. Я действительно забыл, что мы занимаем первое место в дивизионе, но это даже хорошо.
Скучаю по времени с парнями в раздевалке. Это очень большая составляющая часть спорта, в частности нашего командного вида спорта. Это сражения, игра друг за друга, путешествия на выездные матчи, домашние игры и всё остальное. Это довольно непросто. Но в то же время все мы находимся в одной лодке, а нынешняя ситуация позволяет проводить время с семьёй и заниматься с ними многими вещами. Знаю, ситуация наладится и скоро все мы вернёмся к нормальной жизни», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.
- 2 апреля 2020
-
00:43
-
00:18
- 1 апреля 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:59
-
22:24
-
21:49
-
21:36
-
21:28
-
20:59
-
20:39
-
20:03
-
19:39
-
19:04
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:45
-
17:34
-
16:55
-
16:10
-
15:52
-
15:43
-
15:24
-
15:05
-
15:01
-
14:49
-
14:25
-
14:06
-
13:35
-
13:29
-
13:15
-
12:54
-
12:31