Бекстрём: если сезон НХЛ возобновят, у «Вашингтона» есть шанс на Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ. Сезон временно приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Грустно, если не получится возобновить чемпионат. Посмотрим, что произойдёт. Никто этого не знает. Мне нравятся наши шансы на Кубок Стэнли в этом году. Считаю, у нас хорошая команда, мы играли достаточно неплохо, даже несмотря на некоторые сложности в последнее время. Я действительно забыл, что мы занимаем первое место в дивизионе, но это даже хорошо.



Скучаю по времени с парнями в раздевалке. Это очень большая составляющая часть спорта, в частности нашего командного вида спорта. Это сражения, игра друг за друга, путешествия на выездные матчи, домашние игры и всё остальное. Это довольно непросто. Но в то же время все мы находимся в одной лодке, а нынешняя ситуация позволяет проводить время с семьёй и заниматься с ними многими вещами. Знаю, ситуация наладится и скоро все мы вернёмся к нормальной жизни», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Овечкин готов отказаться от 50-го гола ради безопасности. И даже рекорд Гретцки подождёт Эгоизм – это не про капитана «Вашингтона». Он готов лишиться новых рекордов.