Пелино: если КХЛ создаст Зал славы, Свитов обязательно должен там быть

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мнением об игре защитника Андрея Маркова и форварда Александра Свитова.



«Молодым игрокам нужно иметь перед глазами хороший пример, кем они могут стать, если будут так же следить за собой. Нам повезло, что смогли подписать Андрея Маркова, и очень было жаль, когда он получил травму в первом же матче. Марков – настоящий профессионал, он всегда первым приходил на арену, работал и работал, а ведь ему 41 год! Может быть, он не показывал тот уровень игры, к которому все привыкли, но он показывал пример настоящего профессионализма. То же самое я могу сказать и про Свитова. Он чемпион, боец и лидер. Алекс был невероятно полезен в раздевалке. Если КХЛ создаст Зал славы, то Свитов обязательно должен там быть», — цитирует Пелино официальный сайт КХЛ.