Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 2 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 2 апреля.
2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 0:3 (первый матч серии)
Дубль Збынека Иргла и шат-аута Георгия Гелашвили помог гостям с эффектной победы стартовать в финале Кубка Гагарина 2009 года.
2011 год. «Атлант» — «Локомотив» — 8:2 (шестой матч серии)
Подмосковный клуб одержал самую важную победу в своей истории. Подопечные Милоша Ржиги забросили восемь шайб в ворота «Локомотива» и пробились в финал Кубка Гагарина.
2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 3:2 (шестой матч серии)
Челябинский клуб одержал вторую победу кряду, сравняв счёт в противостоянии. Автором победной шайбы стал Андрей Попов.
2018 год. ЦСКА — СКА — 2:5 (третий матч серии)
Армейское» дерби в Москве завершилось уверенной победой гостей — по шайбе забросили Торесен, Коскиранта, Херсли, Гусев и Барабанов. Счёт в серии стал 2-1 в пользу СКА, однако в дальнейшем побеждал только ЦСКА.
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