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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 2 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 2 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 2 апреля.

2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 0:3 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал. 1-й матч
02 апреля 2009, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Иргл (Вашичек, Яшин) – 28:13' (5x4)   0:2 Руденко (Гуськов, Ткаченко) – 31:53' (5x5)   0:3 Иргл (Яшин) – 37:03' (5x4)

Дубль Збынека Иргла и шат-аута Георгия Гелашвили помог гостям с эффектной победы стартовать в финале Кубка Гагарина 2009 года.

2011 год. «Атлант» — «Локомотив» — 8:2 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
02 апреля 2011, суббота. 17:00 МСК
Атлант
Московская область
Окончен
8 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Субботин (Калянин) – 02:34' (5x5)   1:1 Уппер (Левандовский, Мусатов) – 03:05' (5x5)   2:1 Марек (Обшут) – 23:07' (5x4)   3:1 Мозякин (Булис, Горохов) – 24:05' (5x5)   4:1 Петров (Марек, Фёдоров) – 38:57' (5x5)   4:2 Галимов (Чурилов, Калянин) – 44:32' (5x4)   5:2 Петров (Фёдоров) – 44:51' (5x5)   6:2 Обшут (Быков, Левандовский) – 52:44' (6x5)   7:2 Петров (Левандовский, Фёдоров) – 58:59' (5x4)   8:2 Мусатов – 59:32' (5x5)

Подмосковный клуб одержал самую важную победу в своей истории. Подопечные Милоша Ржиги забросили восемь шайб в ворота «Локомотива» и пробились в финал Кубка Гагарина.

2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 3:2 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
02 апреля 2013, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Булис (Чистов, Кузнецов) – 08:16' (5x4)   2:0 Глинкин (Карпов) – 10:39' (5x5)   2:1 Голубев (Лукоянов, Жердев) – 27:24' (5x5)   3:1 Попов (Антипов) – 45:54' (5x5)   3:2 Морозов (Никулин, Капанен) – 54:32' (5x5)

Челябинский клуб одержал вторую победу кряду, сравняв счёт в противостоянии. Автором победной шайбы стал Андрей Попов.

2018 год. ЦСКА — СКА — 2:5 (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
02 апреля 2018, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Торесен (Гавриков, Шипачёв) – 16:04' (5x5)   1:1 Петров (Андронов, Ничушкин) – 17:58' (5x5)   1:2 Коскиранта (Широков, Барабанов) – 19:06' (5x5)   1:3 Херсли – 21:16' (5x5)   1:4 Гусев (Плотников) – 23:37' (5x5)   2:4 Григоренко (Капризов) – 32:28' (5x5)   2:5 Барабанов – 57:44' (en)

Армейское» дерби в Москве завершилось уверенной победой гостей — по шайбе забросили Торесен, Коскиранта, Херсли, Гусев и Барабанов. Счёт в серии стал 2-1 в пользу СКА, однако в дальнейшем побеждал только ЦСКА.

Сошников: предложение разыграть финал «Ак Барс» — ЦСКА — это бред. При чём тут регулярка?
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