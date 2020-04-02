«Шла третья неделя карантина». Голкипер Шестёркин показал, как дрессирует собаку

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин опубликовал в «Инстаграме» видео тренировки собаки в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

Статистика Игоря Шестёркина в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.

«Шла третья неделя карантина», – написал россиянин, показав ролик с дрессировкой своей собаки.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Игоря Шестёркина.

Ранее Национальная хоккейная лига прервала сезон на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 930 тыс. человек в мире. Число погибших превысило 47 тыс. Ситуация с коронавирусом в Америке считается одной из самых напряжённых в мире.