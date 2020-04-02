Осипов: о решении «Адмирала» узнал из интернета. Видимо, у региона не было другого выхода
Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Для меня новость о снятии команды стала шоком. Подробностей пока не знаю — никто мне заранее не звонил и ничего не говорил. Информацию об этом решении узнал из интернета. У меня с «Адмиралом» 30 апреля заканчивается контракт, и с руководителями не было разговора о том, будут ли они его продлевать.
Очень обидно за клуб и болельщиков, но мы знаем, какая сложилась ситуация в мире. Видимо, другого выхода у руководства региона не было. Сейчас главное — побороть коронавирус. Надеюсь, это получится, и тогда мы снова сможем играть в хоккей, а «Адмирал» вернётся в КХЛ», — приводят слова Осипова «Известия».
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