Осипов: о решении «Адмирала» узнал из интернета. Видимо, у региона не было другого выхода

Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.

«Для меня новость о снятии команды стала шоком. Подробностей пока не знаю — никто мне заранее не звонил и ничего не говорил. Информацию об этом решении узнал из интернета. У меня с «Адмиралом» 30 апреля заканчивается контракт, и с руководителями не было разговора о том, будут ли они его продлевать.

Очень обидно за клуб и болельщиков, но мы знаем, какая сложилась ситуация в мире. Видимо, другого выхода у руководства региона не было. Сейчас главное — побороть коронавирус. Надеюсь, это получится, и тогда мы снова сможем играть в хоккей, а «Адмирал» вернётся в КХЛ», — приводят слова Осипова «Известия».