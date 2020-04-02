Ерёменко — о продолжении карьеры: или «Динамо», или ничего. Все это понимают и знают

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко заявил, что надеется продолжить карьеру в родном клубе в новом сезоне.
«Внутренне я готов к любому развитию событий. Но соглашусь, что хочется конкретики. Именно она заставляет тебя трезво оценить ситуацию и двигаться дальше. Мне некомфортно, когда говорят: «Ну, давай, а там посмотрим…» Лучше, когда выражаются более определённо: «Саня, тренируйся! Будет возможность, дадим тебе сыграть». Но думаю, что мы поговорим с руководителями и тренерами «Динамо» и решим все эти вопросы. Надеюсь, всё будет нормально.
Уйти в другой клуб? Ни в коем случае. Или «Динамо», или ничего. Это все прекрасно знают и понимают. О других вариантах я даже не думаю. Я хочу ещё поиграть. Желание есть. И здоровье, что ещё важнее, тоже. Если «Динамо» сделает мне новое предложение, буду рад. Всё зависит от того, насколько я нужен команде именно как вратарь. Это для меня самый главный пункт», — цитирует Ерёменко «Матч ТВ».
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