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Юдин: людям надо больше книг читать, чтобы голова соображала. Тогда ничего не будет

Юдин: людям надо больше книг читать, чтобы голова соображала. Тогда ничего не будет
Хоккей / КХЛ 0

Помощник главного тренера «Амура» Александр Юдин поделился мнением о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.

«Финансовые вопросы я не хочу комментировать, их есть кому комментировать. Что касается изоляции, то у меня всё хорошо, всё нормально. Людям надо больше книг читать и газет, чтобы голова соображала, тогда этого ничего не будет. Читать надо было ещё 20 лет назад, в институт ходить, уроки делать. Тогда всё было бы нормально.

Я сейчас в Питере у себя дома. Физическую форму поддерживаю, всё чётко. Со всеми хоккеистами говорили индивидуально, обсуждали, чем заниматься. У нас вчера был мастер-класс тренера по физподготовке Дениса Богданова. Он на всю страну вместе с нашим нападающим Артёмом Железковым показывал, как правильно заниматься дома. Это всё было в прямом эфире.

Но, повторюсь, у каждого игрока есть индивидуальное расписание от тренерского штаба. Каждый хоккеист звонит нашему тренеру по физподготовке и корректирует какие-то моменты, задаёт вопросы. Мы со всеми всегда на связи. Команда ведёт себя профессионально», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Юдин — о сезоне КХЛ: надо доиграть до конца, показать, что русские не боятся коронавируса
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