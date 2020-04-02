Бочаров: когда играли без болельщиков, понимали, что сезон в КХЛ может быть закончен

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров рассказал о жизни на карантине и поделился эмоциями после досрочного завершения чемпионата.
«В последнем матче, когда играли без болельщиков, понимали, что сезон, скорее всего, может быть закончен. Потом решение отложили до 10 апреля и приняли его, даже не дожидаясь. Играть без болельщиков, конечно, ужасно.
Хоккеисты отдыхают, кто-то, наверное, поддерживает форму. Я тоже пытаюсь. Скучно шестой день дома сидеть на карантине. Всё время посвящаю сыну, конечно, хочется разнообразия, поэтому постараюсь в ближайшее время начать тренировки», — сказал Бочаров в прямом эфире на YouTube-канале «Динамо».
В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова обыграла «Спартак» (4-2). Голкипер Бочаров принял участие в одном матче.
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