Ласьков — о ситуации с «Адмиралом»: может быть, самое время вспомнить о механизме аренды

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков ответил на вопрос о планируемом усилении команды.

«Рынок достаточно активный, но много вещей остаются непонятными, в том числе и с иностранцами. Но переговоры ведутся постоянно, практически круглосуточно. Тем более сейчас «Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ, надеюсь, что лишь на год. Там есть неплохие игроки, наверняка за клубом из Владивостока будут сохранены права на некоторых молодых хоккеистов, и, может быть, самое время вспомнить о механизме аренды – не терять же парням форму?

Мы сделали несколько предложений по российским игрокам. А в целом на рынке есть хорошие спортсмены за вполне адекватные деньги, и стоит заметить, что многие готовы идти играть в «Металлург» именно к Илье Петровичу Воробьёву. Так что мы на месте не стоим», — цитирует Ласькова пресс-служба магнитогорского клуба.