Вратарь «Вегаса» Ленер — о коронавирусе в своей стране: что делает Швеция? Чёртовы идиоты!

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса у себя на родине в Швеции.

Ленер сделал ретвит сообщения обозревателя Financial Times Джона Бёрн-Мёрдоха, который привёл статистику дневной смертности от коронавируса в разных странах. В ней приводятся данные о том, что в Швеции стремительно растёт количество смертей, однако власти страны не стали вводить карантин.

«Что делает Швеция? Чёртовы идиоты! Моя младшая сестра до сих пор ходит в школу, а у неё дома больная мать, которая, вероятно, больна коронавирусом. Проснитесь уже!» — написал Ленер на своей странице в «Твиттере».

Согласно данным университета Джона Хопкинса, смертность от коронавируса в Швеции достигла 60 человек в день, а общее число заболевших достигло 5000, что больше, чем в любой другой северной стране. При этом правительство Швеции по-прежнему не собирается вводить карантин в стране.