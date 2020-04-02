Вратарь «Вегаса» Ленер — о коронавирусе в своей стране: что делает Швеция? Чёртовы идиоты!

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса у себя на родине в Швеции.
Ленер сделал ретвит сообщения обозревателя Financial Times Джона Бёрн-Мёрдоха, который привёл статистику дневной смертности от коронавируса в разных странах. В ней приводятся данные о том, что в Швеции стремительно растёт количество смертей, однако власти страны не стали вводить карантин.
«Что делает Швеция? Чёртовы идиоты! Моя младшая сестра до сих пор ходит в школу, а у неё дома больная мать, которая, вероятно, больна коронавирусом. Проснитесь уже!» — написал Ленер на своей странице в «Твиттере».
Согласно данным университета Джона Хопкинса, смертность от коронавируса в Швеции достигла 60 человек в день, а общее число заболевших достигло 5000, что больше, чем в любой другой северной стране. При этом правительство Швеции по-прежнему не собирается вводить карантин в стране.
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