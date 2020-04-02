Кто стал лучшим тренером КХЛ в сезоне-2019/2020?
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто стал лучшим тренером КХЛ в сезоне?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Обладателем Кубка континента в этом сезоне стал ЦСКА. За Кубок континента с ЦСКА мог поспорить «Ак Барс», но казанцы на льду домашней «Татнефть Арены» с сухим счётом проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» — 0:3.
Команда Игоря Никитина набрала в 62 матчах 94 очка. ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок континента. Ранее это «армейцам» удалось сделать в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах. В сезоне-2018/2019 ЦСКА также выиграл Кубок Гагарина.
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Многим командам предстоит серьёзная чистка, но кому-то нужен лишь косметический ремонт.
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