Скабелка: Боченски был готов отыграть сезон, но не смогли договориться по контракту

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, почему в прошлое межсезонье не был заключён контракт с нападающим Брэндоном Боченски.
«Мы ведь не гадаем на кофейной гуще. Допустим, нужен нападающий, который может играть творчески, пойти нестандартно в обыгрыш, забить, сделать гол из ничего, даже в ущерб оборонительным действиям. Таков Линус Виделль, мы хотели его пораньше приобрести. Но опять же, надо брать в расчёт специфику комплектации «Барыса». Легионеры рассматриваются через призму сборной, а Линусу уже 35 лет. Но когда расстались с Адамом Хелукой и Эриком Тангрэди и появились места в составе, стало более чем очевидно, кто нам нужен.
Видел ли я в команде Боченски? Видел. Не думаю, что кто-то угадает, сколько лет Брэндону, когда он на льду. Это командный хоккеист, настоящий лидер, капитан с большим мастерством. Он был готов отыграть сезон, но мы не смогли с ним договориться по контракту», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.
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