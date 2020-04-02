Стэплтон: Нижнекамск – помойка, тренер «Нефтехимика» заманивал меня «Бургер Кингом»

Бывший нападающий «Нефтехимика» Тим Стэплтон в эфире подкаста Spittin’ Chicklets поделился воспоминаниями от жизни в Нижнекамске.

«Я знал, что Нижнекамск – это помойка. Перед переходом мне позвонил тренер команды и сказал: «У нас есть «Бургер Кинг». Он, наверное, думал, что я на это тут же поведусь. Представьте, насколько ужасным был город, если там пытались заманить меня «Бургер Кингом». Там ещё какой-то финн играл, тоже мне пытался про «Бургер Кинг» что-то затирать.

В «Нефтехимике» мы жили с Джошуа Хеннесси, там из крана, например, всегда шла коричневая вода, приходилось покупать большие бутыли чистой воды, чтобы что-то приготовить», — сказал Стэплтон в подкасте Пола Биссонетта и Райана Уитни.