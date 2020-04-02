Стэплтон: Нижнекамск – помойка, тренер «Нефтехимика» заманивал меня «Бургер Кингом»
Бывший нападающий «Нефтехимика» Тим Стэплтон в эфире подкаста Spittin’ Chicklets поделился воспоминаниями от жизни в Нижнекамске.
«Я знал, что Нижнекамск – это помойка. Перед переходом мне позвонил тренер команды и сказал: «У нас есть «Бургер Кинг». Он, наверное, думал, что я на это тут же поведусь. Представьте, насколько ужасным был город, если там пытались заманить меня «Бургер Кингом». Там ещё какой-то финн играл, тоже мне пытался про «Бургер Кинг» что-то затирать.
В «Нефтехимике» мы жили с Джошуа Хеннесси, там из крана, например, всегда шла коричневая вода, приходилось покупать большие бутыли чистой воды, чтобы что-то приготовить», — сказал Стэплтон в подкасте Пола Биссонетта и Райана Уитни.
«Нижнекамск – помойка. Из крана текла коричневая вода». Американцы смеются над Россией
Нашли новые «старые» байки о России в Spittin’ Chicklets.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
06:55
-
05:20
-
00:43
-
00:18
- 1 апреля 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:59
-
22:24
-
21:49
Партнерский контент