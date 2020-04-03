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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 3 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 3 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 3 апреля.

2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 4:3 ОТ (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал. 2-й матч
03 апреля 2009, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Яшин (Окерман, Вишневский) – 08:48' (5x4)   0:2 Клюкин (Михнов) – 09:02' (5x5)   0:3 Коньков (Галимов, Чурилов) – 13:13' (5x5)   1:3 Мортенссон (Медведев, Морозов) – 16:33' (5x4)   2:3 Обухов (Алексеев, Медведев) – 49:43' (5x5)   3:3 Никулин (Зарипов) – 58:46' (6x5)   4:3 Первышин (Никулин, Морозов) – 60:47' (4x4)

Казанский клуб отыгрался со счёта 0:3 и победил в овертайме.

2011 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 5:3 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
03 апреля 2011, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Григоренко (Кольцов, Торесен) – 00:21' (5x5)   1:1 Аалтонен (Атюшов, Варламов) – 07:55' (5x5)   2:1 Фёдоров – 12:37' (5x5)   2:2 Нильссон (Торесен, Кондратьев) – 16:12' (5x5)   3:2 Клименко (Нискала, Платонов) – 26:46' (5x4)   4:2 Клименко (Кайгородов) – 47:53' (5x5)   4:3 Зиновьев (Кольцов, А. Радулов) – 53:28' (5x5)   5:3 Ролинек (Фёдоров, Чистов) – 59:41' (en)

В результативном матче сильнее оказался «Металлург», дубль сделал Глеб Клименко.

2012 год. «Динамо» Москва — СКА — 6:1 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
03 апреля 2012, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мосалёв (Пестунов) – 05:04' (5x5)   2:0 Анисин (Горовиков, Горохов) – 10:45' (5x4)   3:0 Комаров – 14:08' (4x5)   4:0 Горовиков (Комаров) – 23:46' (4x5)   5:0 Анисин (Горохов) – 26:33' (5x5)   6:0 Анисин (Толпеко, Граняк) – 33:03' (5x5)   6:1 Калинин (Тарасенко) – 39:40' (5x3)

Московский клуб с разгромным счётом выбил «армейцев» из плей-офф, хет-трик сделал Михаил Анисин.

2015 год. ЦСКА — СКА — 2:6 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
03 апреля 2015, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Панарин (Дадонов, Шипачёв) – 08:27' (5x4)   0:2 Дадонов (Рукавишников, Панарин) – 11:32' (5x5)   1:2 А. Радулов (Да Коста) – 20:36' (5x4)   1:3 Кутейкин (Белов, Ковальчук) – 30:15' (4x4)   2:3 Да Коста (Немец, Григоренко) – 32:42' (5x4)   2:4 Дадонов (Шипачёв) – 39:29' (5x5)   2:5 Панарин (Шипачёв, Дадонов) – 47:18' (4x4)   2:6 Бурдасов (Белов, Торесен) – 53:34' (en)

Петербургские «армейцы» разгромили московских одноклубников, дубли сделали Артемий Панарин и Евгений Дадонов.

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