Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 3 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 3 апреля.



2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 4:3 ОТ (второй матч серии)

Казанский клуб отыгрался со счёта 0:3 и победил в овертайме.



2011 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 5:3 (шестой матч серии)

В результативном матче сильнее оказался «Металлург», дубль сделал Глеб Клименко.



2012 год. «Динамо» Москва — СКА — 6:1 (четвёртый матч серии)

Московский клуб с разгромным счётом выбил «армейцев» из плей-офф, хет-трик сделал Михаил Анисин.



2015 год. ЦСКА — СКА — 2:6 (пятый матч серии)

Петербургские «армейцы» разгромили московских одноклубников, дубли сделали Артемий Панарин и Евгений Дадонов.