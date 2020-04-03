Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 3 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 3 апреля.
2009 год. «Ак Барс» — «Локомотив» — 4:3 ОТ (второй матч серии)
Казанский клуб отыгрался со счёта 0:3 и победил в овертайме.
2011 год. «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» — 5:3 (шестой матч серии)
В результативном матче сильнее оказался «Металлург», дубль сделал Глеб Клименко.
2012 год. «Динамо» Москва — СКА — 6:1 (четвёртый матч серии)
Московский клуб с разгромным счётом выбил «армейцев» из плей-офф, хет-трик сделал Михаил Анисин.
2015 год. ЦСКА — СКА — 2:6 (пятый матч серии)
Петербургские «армейцы» разгромили московских одноклубников, дубли сделали Артемий Панарин и Евгений Дадонов.
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