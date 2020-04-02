Тэйвз — о коронавирусе: неважно, какие у тебя политические взгляды. Сталкиваются все

Нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о ходе борьбе с пандемией коронавируса. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ прерван на неопределённый срок.
«Сейчас для всех очень сложное и безумное время. Неважно кто ты и какие у тебя политические взгляды, мы все сталкиваемся с этим вместе. Это самое главное. Вообще вы, ребята, знаете, каких усилий стоит создать победную хоккейную команду. Надо, чтобы все были вместе. И это актуально для нынешней ситуации. Оставайтесь с семьей, друзьями, окружающими вас людьми и ждите, когда все закончится. Делайте, что должны делать, и мы через это прорвёмся», — приводит слова Тэйвза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
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