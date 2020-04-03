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Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Кучерова

Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Кучерова
Хоккей / НХЛ 0

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. «Чемпионат» запускает рубрику топ-5 моментов в сезоне с участием российского игрока на момент приостановки чемпионата. Сегодня представляем подборку моментов с участием нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

1. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) Кучеров набирает сразу 4 (2+2) балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2019, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 02:28' (5x5)   1:1 Юнссон (Мэттьюс, Марнер) – 04:19' (5x4)   2:1 Таварес (Холл, Капанен) – 07:46' (5x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 11:24' (5x4)   2:3 Шаттенкирк (Джонсон) – 12:45' (5x5)   3:3 Мэттьюс (Маззин, Нюландер) – 17:56' (5x5)   3:4 Стэмкос (Чирелли, Пойнт) – 19:17' (5x4)   3:5 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 30:46' (5x5)   3:6 Палат (Чирелли, Сергачёв) – 43:56' (5x5)   3:7 Кучеров (Стэмкос) – 46:57' (5x5)

2. Матч с «Питтсбургом» (4:2) стал для Кучерова 500-м в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Хедман, Джонсон) – 09:04' (6x3)   2:0 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 12:55' (5x5)   2:1 Малкин (Хёрнквист, Летанг) – 29:25' (5x5)   3:1 Чирелли (Хедман, Палат) – 29:57' (5x5)   3:2 Марино (Малкин) – 43:20' (5x5)   4:2 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:27' (en)

3. Кучеров красиво забил с неудобной руки.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

4. Кучеров забивает свой 30-й гол в сезоне после передачи Стивена Стэмкоса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

5. Кучеров забивает свой последний гол в чемпионате перед паузой из-за коронавируса.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

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