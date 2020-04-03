Самые яркие моменты сезона НХЛ с участием Кучерова

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. «Чемпионат» запускает рубрику топ-5 моментов в сезоне с участием российского игрока на момент приостановки чемпионата. Сегодня представляем подборку моментов с участием нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



1. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:3) Кучеров набирает сразу 4 (2+2) балла.

2. Матч с «Питтсбургом» (4:2) стал для Кучерова 500-м в НХЛ.

3. Кучеров красиво забил с неудобной руки.

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4. Кучеров забивает свой 30-й гол в сезоне после передачи Стивена Стэмкоса.

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5. Кучеров забивает свой последний гол в чемпионате перед паузой из-за коронавируса.

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