КХЛ: «Адмирал» пропустит следующий сезон, но потом планирует вернуться в лигу

Континентальная хоккейная лига подтвердила отказ «Адмирала» из Владивостока от участия в сезоне-2020/2021. Клуб планирует вернуться в сезоне-2021/2022.



«ХК «Адмирал» проинформировал КХЛ о том, что клуб снимает заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края.



Хоккейный клуб не будет ликвидирован, а продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021. ХК «Адмирал» проинформировал, что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/2022», — указано в заявлении на официальном сайте лиги.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.