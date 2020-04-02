Морозов — болельщикам «Адмирала»: не переживайте, клуб продолжит деятельность

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал отказ «Адмирала» от участия в сезоне-2020/2021.



«Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие «Адмирал» из Владивостока. Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность. Ситуация с распространением коронавируса не является простой, и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решён.



КХЛ находится в контакте с клубами лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам – игрокам, клубам и болельщикам», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.