Морозов — болельщикам «Адмирала»: не переживайте, клуб продолжит деятельность

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал отказ «Адмирала» от участия в сезоне-2020/2021.
«Мы с сожалением сообщаем, что в следующем сезоне КХЛ не сможет принять участие «Адмирал» из Владивостока. Болельщики клуба, не переживайте, клуб продолжит свою деятельность. Ситуация с распространением коронавируса не является простой, и оценить последствия пандемии на текущую дату не представляется возможным. Мы попытались найти варианты для того, чтобы клуб не пропускал сезон, но губернатор края принял такое решение в связи с ситуаций в регионе. Вопрос по игрокам, имеющим контракты с клубом на следующий сезон, находится на контроле и будет решён.
КХЛ находится в контакте с клубами лиги, федеральными и региональными органами власти. Лига просит всех участников хоккейного процесса не принимать поспешных решений на фоне этой ситуации. Есть время и возможность обсудить все возникающие вопросы совместно, выработать решения, которые пойдут на благо всем участникам – игрокам, клубам и болельщикам», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
- 2 апреля 2020
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