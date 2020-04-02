Дочь легендарного Гретцки станцевала в бикини. Видео

Паулина Гретцки, дочь легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, вместе с подругой показала танец в бикини. 31-летняя Паулина — фотомодель и певица.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Уэйн Гретцки — один из самых легендарных спортсменов XX века и лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги — 2857 очков. Гретцки — трёхкратный победитель Кубка Канады, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, девятикратный обладатель «Харт Трофи» и 10-кратный обладатель «Арт Росс Трофи».
47 набранных Гретцки в плей-офф очков в 1985 году и 31 передача в 1988 году до сих пор являются рекордами для одного розыгрыша плей-офф. Также Гретцки удерживает рекорды по количеству голов (122), передач (260), очков (382), хет-триков (10) и победных голов (24) в плей-офф за карьеру.
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