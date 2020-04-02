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Овечкину нравятся Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевскому — Марго Робби

Овечкину нравятся Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевскому — Марго Робби
Хоккей / НХЛ 0

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского попросили назвать звёзд шоу-бизнеса, которые им нравятся или нравились раньше, информирует телеграм-канал «Эпицентр».

Овечкин назвал известных актрис Шарлиз Терон и Деми Мур, Василевский выбрал голливудскую звезду Марго Робби.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.

Исторический матч Овечкина. Как будущая звезда НХЛ дебютировала за «Динамо» в 16 лет
Александр сразу дал понять, что вырастет в великого хоккеиста.
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