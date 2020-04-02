Овечкину нравятся Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевскому — Марго Робби

Нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского попросили назвать звёзд шоу-бизнеса, которые им нравятся или нравились раньше, информирует телеграм-канал «Эпицентр».
Овечкин назвал известных актрис Шарлиз Терон и Деми Мур, Василевский выбрал голливудскую звезду Марго Робби.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее Овечкин показал необычный танец на отдыхе.
- 2 апреля 2020
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