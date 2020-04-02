Ежов: маленькая паника в Канаде есть, но люди всё равно ходят в магазины

Голкипер подольского «Витязя» Илья Ежов рассказал, чем занимается во время карантина.
«Как в Канаде? Соблюдаю карантин, нахожусь дома. Хорошо, что с семьёй. Занимаюсь уборкой по дому. Прогулками с детьми и супругой. Я приехал в Канаду, а на следующий день ввели жёсткий карантин. Так что все требования чётко соблюдаю.
В это время нужно заботиться о старших. Если кто-то приболел, лучше остаться дома. В Канаде большинство соблюдают карантин. Маленькая паника есть, но люди все равно ходят в магазины. При входе в магазин протирают все ручки тележек и колясок антисептиком. Все меры предосторожности люди стараются соблюдать.
Мы с супругой активно занимаемся с детьми, и нам это доставляет удовольствие. На стенке приклеили календари для наших малышей, как читать буквы. У нас для них программа: с самого утра до 5-6 вечера — мини-школа. И самим интересно, и режим дня для детей соблюдаем», — цитирует вратаря официальный сайт «Витязя».
- 2 апреля 2020
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
09:16