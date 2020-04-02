Ежов: маленькая паника в Канаде есть, но люди всё равно ходят в магазины

Голкипер подольского «Витязя» Илья Ежов рассказал, чем занимается во время карантина.



«Как в Канаде? Соблюдаю карантин, нахожусь дома. Хорошо, что с семьёй. Занимаюсь уборкой по дому. Прогулками с детьми и супругой. Я приехал в Канаду, а на следующий день ввели жёсткий карантин. Так что все требования чётко соблюдаю.



В это время нужно заботиться о старших. Если кто-то приболел, лучше остаться дома. В Канаде большинство соблюдают карантин. Маленькая паника есть, но люди все равно ходят в магазины. При входе в магазин протирают все ручки тележек и колясок антисептиком. Все меры предосторожности люди стараются соблюдать.



Мы с супругой активно занимаемся с детьми, и нам это доставляет удовольствие. На стенке приклеили календари для наших малышей, как читать буквы. У нас для них программа: с самого утра до 5-6 вечера — мини-школа. И самим интересно, и режим дня для детей соблюдаем», — цитирует вратаря официальный сайт «Витязя».