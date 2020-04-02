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NBC: Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков

NBC: Овечкин — лучший голеадор в истории НХЛ по мнению болельщиков
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги по итогам голосования болельщиков на сайте NBC.

В ходе опроса Овечкин обошёл Бретта Халла, Марка Мессье и Уэйна Гретцки, обойдя в финальном голосовании Марио Лемье (55%). Лемье на пути к финалу обошёл Фила Эспозито, Горди Хоу и Яромира Ягра.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен на неопределённый срок. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская показала видео смешного поцелуя с мужем и их собакой.

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