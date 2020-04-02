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Бенгтссон: посмотрите на русских хоккеистов, насколько они искусны в катании на коньках

Бенгтссон: посмотрите на русских хоккеистов, насколько они искусны в катании на коньках
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского СКА Лукас Бенгтссон поделился мнением о важности хорошего катания для хоккеиста.

«Хочу добиться идеального автоматизма при движении на высокой скорости. Посмотрите на русских хоккеистов. Они настолько искусно катаются на коньках, и настолько в себе уверены, что умеют раскачивать и обходить соперников буквально на инстинктах», — приводит слова Бенгтссона Hockey Sverige.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиши досрочно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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