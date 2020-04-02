Бенгтссон: посмотрите на русских хоккеистов, насколько они искусны в катании на коньках
Защитник петербургского СКА Лукас Бенгтссон поделился мнением о важности хорошего катания для хоккеиста.
«Хочу добиться идеального автоматизма при движении на высокой скорости. Посмотрите на русских хоккеистов. Они настолько искусно катаются на коньках, и настолько в себе уверены, что умеют раскачивать и обходить соперников буквально на инстинктах», — приводит слова Бенгтссона Hockey Sverige.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиши досрочно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
Партнерский контент