Эберле: хочу, чтобы НХЛ доиграла сезон. Я готов играть в любое время года

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением об остановленном из-за коронавируса регулярном чемпионате НХЛ.



«Я выступаю за то, чтобы доиграть сезон. Я за то, чтобы играть в любое время года. Но при всём при этом я не могу сказать, когда все это должно закончиться. Потому что следующий сезон должен быть полноценным, а для этого нужны время и отдых. Грань очень тонкая. Чем дольше мы ждём, тем дальше отодвигается крайний срок. А ты продолжаешь слышать слухи о том, что игры могут пройти в июне или июле… Мне кажется, что должна быть какая-то дата, когда необходимо будет сказать: „Всё, сезон потерян“. После чего мы начнём готовиться к следующему году», — цитирует Эберле официальный сайт НХЛ.

«НХЛ и игроки могут потерять $1,1 млрд». Агент Кучерова – о ситуации в Америке Дэн Мильштейн рассказал, как за океаном борются с пандемией коронавируса, чем занимаются русские хоккеисты и когда возобновится сезон.