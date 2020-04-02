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Эберле: хочу, чтобы НХЛ доиграла сезон. Я готов играть в любое время года

Эберле: хочу, чтобы НХЛ доиграла сезон. Я готов играть в любое время года
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением об остановленном из-за коронавируса регулярном чемпионате НХЛ.

«Я выступаю за то, чтобы доиграть сезон. Я за то, чтобы играть в любое время года. Но при всём при этом я не могу сказать, когда все это должно закончиться. Потому что следующий сезон должен быть полноценным, а для этого нужны время и отдых. Грань очень тонкая. Чем дольше мы ждём, тем дальше отодвигается крайний срок. А ты продолжаешь слышать слухи о том, что игры могут пройти в июне или июле… Мне кажется, что должна быть какая-то дата, когда необходимо будет сказать: „Всё, сезон потерян“. После чего мы начнём готовиться к следующему году», — цитирует Эберле официальный сайт НХЛ.

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