Андригетто может перейти в чемпионат Швейцарии
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Свен Андригетто может перейти в чемпионат Швейцарии, информирует Blick. В услугах 27-летнего хоккеиста заинтересован клуб «Цюрих Лайонс». Текущий контракт Андригетто с «Авангардом» будет действовать до 30 апреля 2021 года.
В 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Андригетто записал на свой счёт 27 (13+14) баллов при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут и девять секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина Андригетто отметился одной результативной передачей.
Напомним, по окончании сезона президент «Авангарда» Максим Сушинский выразил недовольство игрой Андригетто.
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