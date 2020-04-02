Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Свен Андригетто может перейти в чемпионат Швейцарии, информирует Blick. В услугах 27-летнего хоккеиста заинтересован клуб «Цюрих Лайонс». Текущий контракт Андригетто с «Авангардом» будет действовать до 30 апреля 2021 года.



В 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Андригетто записал на свой счёт 27 (13+14) баллов при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут и девять секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина Андригетто отметился одной результативной передачей.



Напомним, по окончании сезона президент «Авангарда» Максим Сушинский выразил недовольство игрой Андригетто.