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Анисимов учит сына играть в хоккей

Анисимов учит сына играть в хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов показал, как проводит свободное время на карантине из-за коронавируса. Российский хоккеист провёл хоккейную тренировку с маленьким сыном. Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса временно приостановлен.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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