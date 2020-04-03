Ламорелло: полон оптимизма по поводу продолжения сезона, будь то июнь, июль или август

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о возможном продолжении сезона НХЛ, приостановленного на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Я полон оптимизма по поводу того, что мы будем играть в этом сезоне. Будь то июнь, июль или август, я не думаю об этом. Я просто думаю, что мы продолжим играть и нужно использовать этот момент, чтобы подготовиться. До этого самое главное заключается в том, чтобы все оставались в безопасности и заботились о своих семьях, потому что сегодня мы находимся в другом мире.



Конечно, в какой-то момент возобновлять сезон будет уже поздно. Без вопросов. Но я думаю, что Гэри Беттмэн и его сотрудники наверняка знают обо всём этом. Я оставлю это на их усмотрение. У каждого из нас есть своё представление о том, когда будет такой дедлайн», – цитирует Ламорелло Newsday.