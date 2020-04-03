Ламорелло: полон оптимизма по поводу продолжения сезона, будь то июнь, июль или август

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением о возможном продолжении сезона НХЛ, приостановленного на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
«Я полон оптимизма по поводу того, что мы будем играть в этом сезоне. Будь то июнь, июль или август, я не думаю об этом. Я просто думаю, что мы продолжим играть и нужно использовать этот момент, чтобы подготовиться. До этого самое главное заключается в том, чтобы все оставались в безопасности и заботились о своих семьях, потому что сегодня мы находимся в другом мире.
Конечно, в какой-то момент возобновлять сезон будет уже поздно. Без вопросов. Но я думаю, что Гэри Беттмэн и его сотрудники наверняка знают обо всём этом. Я оставлю это на их усмотрение. У каждого из нас есть своё представление о том, когда будет такой дедлайн», – цитирует Ламорелло Newsday.
- 3 апреля 2020
-
09:20
-
09:06
-
07:00
-
02:32
-
00:42
-
00:17
- 2 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
22:57
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:22
-
19:13
-
18:57
-
18:48
-
17:59
-
17:30
-
17:17
-
16:36
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:14
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:01
-
13:50