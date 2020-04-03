Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменский — о следующем сезоне КХЛ: нет опасений и предпосылок, что кто-то ещё снимется

Каменский — о следующем сезоне КХЛ: нет опасений и предпосылок, что кто-то ещё снимется
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал ситуацию со снятием «Адмирала» со следующего сезона лиги.

«Опасений, что кто-то ещё снимется, нет. Сейчас для нас самое главное – победить коронавирус. Пока не могу сказать, начнётся ли следующий сезон с 23 командами, сейчас важно, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась», – цитирует Каменского ТАСС.

1 апреля стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Также появилась информация о возможном отказе «Амура» от участия в следующем сезоне.

Источник: «Амур» может отказаться от участия в следующем сезоне КХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020