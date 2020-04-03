Пономарёв: я бы не взял Лафренье в мою команду. Он считает, что все должны играть на него

Нападающий «Шавиниган Катарактез» Василий Пономарёв поделился мнением о главном фаворите будущего драфта НХЛ Алексисе Лафренье.

«У меня есть объяснение, почему его так раскручивают. Когда тебя считают будущим Кросби, будущим Таваресом, то тебя начинают тянуть. В этом году я ходил на НХЛ, видел игру Свечникова и считаю, что он лучше Лафренье. Не скажу, что Алексис плохой. Нет, он хороший игрок, он мощнее того же Хьюза, это сто процентов. По игре Лафренье мне точно нравится больше, чем Джек. Из-за того что он из Квебека, мы с ним общались пару раз, он хороший дружелюбный парень. Его минус – игра в обороне и то, что он не обращает внимания на детали. Лафренье считает, что вся команда должна играть на него, но ты тоже должен помогать команде. Да, у него всё очень хорошо с техникой, броском, видением игры. Скажем так, он играет в русский хоккей – видит площадку так, как её видели Ларионов, Фёдоров.

У него большое будущее, но ему нужно улучшить игру в обороне. У меня есть фото, где Алексис играет против меня, и в этом моменте видно, что ему нужно было играть «клюшка в клюшку», а он даже не смотрел на шайбу. Если бы он поставил клюшку, то я бы, наверное, не отдал пас на партнёра. Да, возможно, он лучший игрок на нашем драфте, но в мою команду я бы его не взял. Мне больше нравятся рабочие хоккеисты, как Марко Росси. Он может и в силовую играть. Чем мне нравится тот же Таварес – тем, что он хоть и первый номер драфта, но рабочий игрок. Если посмотреть, то на большинстве он всегда стоит перед воротами», — сказал Пономарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.