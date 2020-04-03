Бобков — о коронавирусе в Сургуте: рис, макароны лежат на прилавках. Гречки вообще нет

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал, как проводит время в обстановке пандемии коронавируса.
«Домой в Сургут прилетел 10 дней назад. Тогда всё ещё не было настолько серьёзно. К сожалению, сейчас ситуация обострилась. Здесь у меня живут родители, бабушки, брат с семьёй – видимся с ними, но ведём себя очень осторожно, чтобы не дай бог не заболеть. В основном сижу дома, с понедельника начал получать небольшую физическую нагрузку. Плюс ещё книжки, видеоигры, фильмы, сериалы. В общем, есть чем занять себя, не выходя из дома.
Из книг у меня сейчас недочитанный Ремарк — «Земля обетованная». А из сериалов пересматриваю «Чернобыль». И вообще повторно смотрю те вещи, которые стоит пересмотреть, потому что там очень много реплик и диалогов, в которые надо вслушиваться, чтобы понять происходящее на экране. Еда есть. Единственное, что бросается в глаза, – всю гречку раскупили. Рис, макароны лежат на прилавках. Гречки вообще нет», – цитирует Бобкова «Известия».
- 3 апреля 2020
-
13:45
-
13:30
-
12:55
-
12:17
-
12:03
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:41
-
09:20
-
09:06
-
07:00
-
02:32
-
00:42
-
00:17
- 2 апреля 2020
-
23:55
-
23:39
-
22:57
-
22:27
-
21:50
-
21:21
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:00