Бобков — о коронавирусе в Сургуте: рис, макароны лежат на прилавках. Гречки вообще нет

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал, как проводит время в обстановке пандемии коронавируса.

«Домой в Сургут прилетел 10 дней назад. Тогда всё ещё не было настолько серьёзно. К сожалению, сейчас ситуация обострилась. Здесь у меня живут родители, бабушки, брат с семьёй – видимся с ними, но ведём себя очень осторожно, чтобы не дай бог не заболеть. В основном сижу дома, с понедельника начал получать небольшую физическую нагрузку. Плюс ещё книжки, видеоигры, фильмы, сериалы. В общем, есть чем занять себя, не выходя из дома.

Из книг у меня сейчас недочитанный Ремарк — «Земля обетованная». А из сериалов пересматриваю «Чернобыль». И вообще повторно смотрю те вещи, которые стоит пересмотреть, потому что там очень много реплик и диалогов, в которые надо вслушиваться, чтобы понять происходящее на экране. Еда есть. Единственное, что бросается в глаза, – всю гречку раскупили. Рис, макароны лежат на прилавках. Гречки вообще нет», – цитирует Бобкова «Известия».