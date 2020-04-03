Якубов: переговоры с Азеведу на стадии завершения, но всё меняется очень быстро

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подвёл итоги выступления команды в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Жаль, что недоиграли сезон, мы заняли первое место на Востоке. «Ак Барс» показывал интересный, агрессивный, атакующий хоккей. Мы ждали от окончания этого сезона медали, кубки, очень жаль, что недоиграли.

У нас задача – сохранить костяк, который был в сезоне. Мы начинаем всё заново с этим потолком, но мы к этому готовы, подпускали много молодёжи. Знали, что потери будут, но переговоры идут нормально, работа идёт.

С Азеведу переговоры на стадии завершения, но, как будет дальше, не могу сказать, всё меняется очень быстро. Мы сделали предложение, он должен ответить», — сказал Якубов.