Генменеджер «Ак Барса»: у нашего главного спонсора хоккей сейчас не на первом месте

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о селекции команды в предстоящее межсезонье в условиях пандемии коронавируса.
«Мы понимаем, что творится в мире, загадывать вперёд трудно, но мы готовимся к новому сезону. Стараемся молодых ребят сохранить, подписать. Посмотрим, кто сможет продолжать играть, кто не сможет. Будем надеяться на лучшее. У нашего главного спонсора «Татнефти» сейчас хоккей не на первом месте, другие заботы.
Со Свечниковым связывались, ответа конкретного нет, но он хочет там остаться. Я не говорил, что с Зариповым подписан новый контракт. Поймите, нет никакой конкретики, сейчас ведутся только переговоры. С Олегом Ли точно не будем продлевать контракт», — сказал Якубов на итоговой пресс-конференции казанского клуба.
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