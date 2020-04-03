Генменеджер «Ак Барса» — о контракте с Квартальновым: разговора с президентом ещё не было

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов ответил на вопрос о продлении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В мае 2019 года соглашение с тренером было подписано по схеме «1+1».

«Продлилась ли опция +1? У нас ещё не было разговора с президентом, сейчас с этим коронавирусом пока не до хоккея», — сказал Якубов на итоговой пресс-конференции казанского клуба.

В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.