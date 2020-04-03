Квартальнов — о Журавлёве: мальчик играет волнами, где-то ему надо было дать перекурить

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов оценил игру российского защитника Даниила Журавлёва.

«У «Ак Барса» был небольшой провальчик, после того, как мы приехали из Эмиратов. Но мы предполагали, что это может произойдёт, и серию на Дальнем Востоке мы сыграли неважно. Не согласен с тем, что у нас было мало нестандартных действий. Через «Ак Барс» в том числе и из-за травм прошло много ребят, и это было определённой проблемой. У нас был размытый состав в некоторых матчах, где мы выглядели не так, как хотелось бы. Поражение 1:5 от Адмирала? Это был неудачный день для нашего вратаря, а по статистике мы в том матче выглядели гораздо лучше соперника.

Неровный сезон Журавлёва? Мальчику 19 лет, он отличный хоккеист, но пока играет волнами. На него в начале сезона всё свалилось, играл по 20 минут за игру, и мы ожидали от него проседания. Где-то ему надо было дать перекурить, но мы не могли этого сделать, защитники травмированы были другие», — сказал Квартальнов.