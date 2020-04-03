Халл: я не праздновал голы — за это могли убить в следующей смене, Овечкину это не грозит

Известный в прошлом нападающий Бретт Халл, на счету которого 741 гол в НХЛ за карьеру, объяснил, почему старался никогда не праздновать свои заброшенные шайбы.
«Внутренне это великолепное чувство — забить гол. Если ты забиваешь на своей площадке, то 20 тысяч человек сходят с ума только из-за того, что ты только что сделал. Но ещё лучше, когда на выезде 20 тысяч человек замолкают просто потому, что ты сделал то же самое. Я старался никогда не праздновать свои голы. Мне хотелось быть совершенно невидимым. Если бы я своим празднованием обидел, скажем, Криса Челиоса, то такой человек, как Майк Кинэн, мог спросить его, какого чёрта он делает. Челиос бы ответил: «Я убью его в следующей смене». Мне такого не хотелось, поэтому я всегда старался смениться после заброшенной шайбы, мне хотелось, чтобы я быстро выветрился у соперника из головы.
Почему так не делает Овечкин? Он высокий, мощный парень, не то что я. Ему не о чем беспокоиться, ему ничего не грозит», — сказал Халл в подкасте The Hockey News.
Халл идёт на четвёртом месте в списке лучших снайперов всех времён. Овечкину, чтобы догнать его, осталось забить 35 голов.
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