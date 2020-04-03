Расписание хоккейных матчей на 3 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.
Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.
Сегодня, 3 апреля, состоится четвёртый матч финала плей-офф Экстралиги между «Юностью» и «Шахтёром». Начало матча — в 19:00 мск. После четырёх матчей счёт в серии 3-1.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.
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