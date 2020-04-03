Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Расписание хоккейных матчей на 3 апреля

Расписание хоккейных матчей на 3 апреля
Хоккей / Прочие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.

Сегодня, 3 апреля, состоится четвёртый матч финала плей-офф Экстралиги между «Юностью» и «Шахтёром». Начало матча — в 19:00 мск. После четырёх матчей счёт в серии 3-1.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 5-й матч
03 апреля 2020, пятница. 19:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Не начался
Шахтёр-Солигорск
Солигорск

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.

«Лукашенко издевается над планетой. Беларусь гуляет на улицах, и он сам играет в хоккей»
В Беларуси продолжаются финальная серия Экстралиги «Шахтёр» — «Юность» и любительские турниры. Жириновский недоволен.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020