Замула: мне звонили из «Магнитки», но я не стремлюсь играть в России
Защитник клуба WHL «Калгари Хитмэн» Егор Замула рассказал о желании выступать в НХЛ. По словам спортсмена, на него выходили представители магнитогорского «Металлурга».
«В КХЛ звали, звонили менеджеры магнитогорского «Металлурга» и напрямую главный тренер. Но посмотрим, что будет. Я хочу играть в лучшей лиге мира. Если же что-то будет не так, то будем разговаривать с агентом и родными и принимать решение. Однако я не стремлюсь играть в России. В меня верят в «Филадельфии». Хочу уже начать играть за основную команду и воплотить в жизнь свою и своих родных мечту», — цитирует Замулу AllHockey.
Защитник в нынешнем сезоне защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.
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