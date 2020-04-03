Замула: мне звонили из «Магнитки», но я не стремлюсь играть в России

Защитник клуба WHL «Калгари Хитмэн» Егор Замула рассказал о желании выступать в НХЛ. По словам спортсмена, на него выходили представители магнитогорского «Металлурга».

«В КХЛ звали, звонили менеджеры магнитогорского «Металлурга» и напрямую главный тренер. Но посмотрим, что будет. Я хочу играть в лучшей лиге мира. Если же что-то будет не так, то будем разговаривать с агентом и родными и принимать решение. Однако я не стремлюсь играть в России. В меня верят в «Филадельфии». Хочу уже начать играть за основную команду и воплотить в жизнь свою и своих родных мечту», — цитирует Замулу AllHockey.

Защитник в нынешнем сезоне защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.