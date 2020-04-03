Бобков — об уходе Умарка: теперь однозначно будет полегче играть с «Салаватом»

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал уход нападающего Линуса Умарка из уфимского «Салавата Юлаева».
«Как только услышал про его уход, был немного расстроен — настолько приятно смотреть на игру Линуса. Даже если играешь против него. Просто удивляешься, что он творит на льду. Но защитникам теперь будет легче играть в Уфе (смеется). Потому что связка Умарка и Теему Хартикайнена второй год подряд вытворяла в плей-офф невероятные вещи.
Всё элементарно: они просто приезжали в чужую зону и ничего не давали сделать сопернику — настолько хорошо умели закрывать шайбу. А у Хартикайнена глаза были на затылке — мог из-за ворот куда угодно отдать передачу. Теперь однозначно будет полегче играть против «Салавата», — приводят слова Бобкова «Известия».
- 3 апреля 2020
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