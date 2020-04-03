Генменеджер «Сан-Хосе»: нужно внимательно отнестись к выбору главного тренера
Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал шансы Боба Бугнера продолжить работу в клубе в следующем сезоне НХЛ.
«Знает ли Боб нашу команду и имеет ли он преимущество? Именно так. Но я считаю, что нужно внимательно отнестись к этому процессу, потому что есть время и возможность. Когда у вас есть время, его нужно использовать», – приводит слова Уилсона Sportsnet.
Бугнер стал тренером «Шаркс» 11 декабря 2019 года, сменив на этом посту Питера Дебура. Перед тем как лига в связи с пандемией коронавируса сделала паузу в чемпионате, команда под его руководством выиграла 14 матчей, 20 проиграла в основное время и ещё три — в дополнительное. «Сан-Хосе» (29-36-5) на 15 очков отстаёт от зоны плей-офф.
Бугнер считает, что заслужил право продолжить работу с «Сан-Хосе Шаркс»
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