Григоренко дал совет, как поддерживать форму во время пандемии коронавируса

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко дал несколько советов людям, которые находятся дома из-за пандемии коронавируса.

«Какой фильм или сериал посмотреть? Вот список: «Джокер» и «Форд против Феррари», «Рэй Донован», «Футболисты», «Охотник за разумом» и «Власть в ночном городе». Какую музыку послушать? «Любимка», «Луна не знает пути», «Увезите меня на дипхаус». И все песни «Зверей» и «Сплин»!

Какие упражнения нужно делать, чтобы поддерживать форму? Нужно делать приседания, отжимания и пресс. А вообще, всё, что на ум придёт. Главное — двигаться немного. Советы по питанию? Лично я в интернете нахожу рецепты, которые нравятся, и пытаюсь их воспроизвести… получается не очень», — цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.