Гендиректор «Салавата»: заменить Кадейкина будет очень и очень непросто

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о переходе нападающего Александра Кадейкина в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».
«Что касается информации по поводу ухода Александра Кадейкина, то у него завершается двухлетний контракт. С его представителями мы находимся в постоянном диалоге — известно, какую роль играет Кадейкин в команде. Тем не менее понятно его желание попробовать свои силы в НХЛ, поэтому мы смотрим и на остальной рынок. Хотя заменить его будет очень и очень непросто», — приводит слова Курносова СобКор02.ру.
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.
Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив» и «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.
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