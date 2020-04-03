Гендиректор «Салавата»: заменить Кадейкина будет очень и очень непросто

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию о переходе нападающего Александра Кадейкина в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз».

«Что касается информации по поводу ухода Александра Кадейкина, то у него завершается двухлетний контракт. С его представителями мы находимся в постоянном диалоге — известно, какую роль играет Кадейкин в команде. Тем не менее понятно его желание попробовать свои силы в НХЛ, поэтому мы смотрим и на остальной рынок. Хотя заменить его будет очень и очень непросто», — приводит слова Курносова СобКор02.ру.

В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.

Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив» и «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.