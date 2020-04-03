«Юность» победила «Шахтёр» и стала чемпионом Беларуси

Минская «Юность» на домашней площадке в овертайме обыграла солигорский «Шахтёр» со счётом 3:2 в пятом матче финальной серии чемпионата Беларуси. Таким образом, минский клуб выиграл серию со счётом 4-1.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Владислав Ерёменко. Дублем в составе «Юности» отметился форвард Станислав Лопачук. Шайбы у «Шахтёра» забросили Александр Жидких и Роман Крикуненко.

Чемпионат Беларуси — единственный, не прерванный из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.