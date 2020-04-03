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«Юность» победила «Шахтёр» и стала чемпионом Беларуси

«Юность» победила «Шахтёр» и стала чемпионом Беларуси
Хоккей / Прочие 0

Минская «Юность» на домашней площадке в овертайме обыграла солигорский «Шахтёр» со счётом 3:2 в пятом матче финальной серии чемпионата Беларуси. Таким образом, минский клуб выиграл серию со счётом 4-1.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Владислав Ерёменко. Дублем в составе «Юности» отметился форвард Станислав Лопачук. Шайбы у «Шахтёра» забросили Александр Жидких и Роман Крикуненко.

Чемпионат Беларуси — единственный, не прерванный из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 5-й матч
03 апреля 2020, пятница. 19:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
1:0 Лопачук (Парфеевец, Ерёменко) – 08:05' (5x5)   1:1 Жидких (Казнадей) – 21:00' (5x5)   2:1 Лопачук (Кулаков) – 36:28' (5x5)   2:2 Крикуненко (Казнадей, Жидких) – 55:30' (5x5)   3:2 Ерёменко (Дроздов) – 67:54' (5x5)
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