Панарин пожертвовал 1,5 тыс. масок больнице в Нью-Йорке

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включился в борьбу с пандемией коронавируса. Форвард подарил 1500 респираторных медицинских масок N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 227 тыс. человек.
- 3 апреля 2020
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